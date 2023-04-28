Здравствуйте! Я — веб-дизайнер с опытом работы более 1 года. Я специализируюсь на создании красивых и функциональных веб-сайтов, которые привлекают и удерживают пользователей.

Мои компетенции включают в себя: веб-дизайн, аналитика и пользовательский опыт. Я работаю с Figma, Photoshop, Illustrator и другими инструментами, которые помогают мне создавать уникальные дизайны и интерфейсы.

Создаю сайты «под ключ», верстаю на платформе Tilda, что позволяет быстро и не дорого получить качественный продукт.

Я стремлюсь понимать потребности моих клиентов и их бизнес-цели, чтобы создавать сайты, которые отражают их бренд и привлекают целевую аудиторию. Я убеждена, что хороший дизайн должен быть функциональным и легким в использовании для пользователей, поэтому я уделяю особое внимание пользовательскому опыту.

Я готова взять на себя проект любой сложности и гарантирую высокое качество работы в срок и в рамках бюджета. Я открыта к общению и готова сотрудничать с вами, чтобы создать уникальный и привлекательный веб-сайт для вашего бизнеса.

Свяжитесь со мной, чтобы обсудить детали вашего проекта и начать работу вместе! Буду рада нашему сотрудничеству)