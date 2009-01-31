Glagolitsa

Мы представляем союз независимых квалифицированных переводчиков Украины и стран СНГ. Наши профессионалы работают в более чем 70 тематических областях с 36 языками мира. Специалисты, входящие в организацию "Глаголица", имеют опыт переводческой профессиональной деятельности не менее 5 лет, являются обладателями сертификатов и наград в сфере переводоведения. Также, мы выполняем бесплатные тестовые переводы для наших потенциальных клиентов с целью подтверждения нашей квалификации. Основной специализацией нашей организации является перевод объемных текстов от 1000 страниц. Пожалуйста, обращайтесь! Будем рады сотрудничеству.