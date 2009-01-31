Glagolitsa

Уважаемые фрилансеры! Необходим специалист с отличным знанием немецкого для перевод ИТ мануалов и разного рода ИТ материалов, периодически будет требоватся перевод юридического характера. Ниже текс для пробного перевода. Цена договорная, в данном проекте главное ...
Мы представляем союз независимых квалифицированных переводчиков Украины и стран СНГ. Наши профессионалы работают в более чем 70 тематических областях с 36 языками мира. Специалисты, входящие в организацию "Глаголица", имеют опыт переводческой профессиональной деятельности не менее 5 лет, являются обладателями сертификатов и наград в сфере переводоведения. Также, мы выполняем бесплатные тестовые переводы для наших потенциальных клиентов с целью подтверждения нашей квалификации. Основной специализацией нашей организации является перевод объемных текстов от 1000 страниц. Пожалуйста, обращайтесь! Будем рады сотрудничеству.
- $500Переводы9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Уважаемые коллеги! Требуются переводчики на латышский, литовский и эстонский языки. Очень желательно знание английского языка. Скидывайте, пожалуйста, ваши ценовые предложения и резюме на адрес [email protected]. Способы расчета: банковский перевод или наличными ...Переводы7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Уважаемые переводчики! Для постоянного сотрудничества требуются переводчики азербайджанского, итальянского, грузинского и арабского, имеющие дипломы для дальнейшего нотариального заверения переводов, желательно, проживающие в Киеве и области. Основную массу переводов будут составлять документы (дипломы и ...Переводы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Срочно требуется переводчик норвежского языка для работы на постоянной основе. Тематика переводов - юриспруденция. Цена договорная. Присылайте свои резюме на почту: [email protected]Переводы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Нам требуется переводчик итальянского языка (жен. - 21 - 35) лет для презентации продукции на конференции в течение 5 дней. Высылайте свои резюме c фотографией на e-mail: [email protected].Переводынет заявокЗакрыт15 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Мы ищем переводчика венгерского языка для устного перевода на мероприятие, котрое будет проходить 25 февраля в Киеве. Присылайте Ваши резюме и желаемые тарифы на e-mail: [email protected]Переводынет заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Уважаемые соискатели! Приглашаем к сотрудничеству опытных переводчиков с английского языка на украинский медицинской тематики на постоянной основе. Опыт переводов непосредственно в медицинской сфере не менее 2х лет. Умение работать с Trados очень ...Переводы3 заявкиЗакрыт15 лет назад