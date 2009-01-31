Glagolitsa

Olesia Gaikalova Glagolitsa

 
NaN летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Мы представляем союз независимых квалифицированных переводчиков Украины и стран СНГ. Наши профессионалы работают в более чем 70 тематических областях с 36 языками мира. Специалисты, входящие в организацию "Глаголица", имеют опыт переводческой профессиональной деятельности не менее 5 лет, являются обладателями сертификатов и наград в сфере переводоведения. Также, мы выполняем бесплатные тестовые переводы для наших потенциальных клиентов с целью подтверждения нашей квалификации. Основной специализацией нашей организации является перевод объемных текстов от 1000 страниц. Пожалуйста, обращайтесь! Будем рады сотрудничеству.

  • Перевод ИТ документации с немецкого на русский

    $500

    Уважаемые фрилансеры! Необходим специалист с отличным знанием немецкого для перевод ИТ мануалов и разного рода ИТ материалов, периодически будет требоватся перевод юридического характера. Ниже текс для пробного перевода. Цена договорная, в данном проекте главное ...

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    Переводы9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Латышские, литовские и эстонские переводчики

    $250

    Уважаемые коллеги! Требуются переводчики на латышский, литовский и эстонский языки. Очень желательно знание английского языка. Скидывайте, пожалуйста, ваши ценовые предложения и резюме на адрес [email protected]. Способы расчета: банковский перевод или наличными ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод документов.

    $250

    Уважаемые переводчики! Для постоянного сотрудничества требуются переводчики азербайджанского, итальянского, грузинского и арабского, имеющие дипломы для дальнейшего нотариального заверения переводов, желательно, проживающие в Киеве и области. Основную массу переводов будут составлять документы (дипломы и ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно требуется переводчик норвежского языка!

    Уважаемые фрилансеры! Срочно требуется переводчик норвежского языка для работы на постоянной основе. Тематика переводов - юриспруденция. Цена договорная. Присылайте свои резюме на почту: [email protected]

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходим переводчик венгерского языка (устный)

    Уважаемые фрилансеры! Мы ищем переводчика венгерского языка для устного перевода на мероприятие, котрое будет проходить 25 февраля в Киеве. Присылайте Ваши резюме и желаемые тарифы на e-mail: [email protected]

    Переводынет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется опытный переводчик англ.-> укр.

    $1000

    Уважаемые соискатели! Приглашаем к сотрудничеству опытных переводчиков с английского языка на украинский медицинской тематики на постоянной основе. Опыт переводов непосредственно в медицинской сфере не менее 2х лет. Умение работать с Trados очень ...

    Trados
    Переводы3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад