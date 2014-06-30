Работаю со сметами, проектирую, оцифровка чертежей, и многое другое

Профессиональные навыки

- Владение ПК на уровне уверенного пользователя.

- Знание MS Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Reader, AutoCad, Лира 9.6, Мономах, Adobe Photoshop, АВК 5;

- Умение оцифровывать проекты, чертежи;

- Составление сметной документации;

- Управление коллективом; - Опыт ведения переговоров разного уровня; - Работа с проектно-сметной документацией; - Знание технологии строительного производства;

- Сдача объекта в эксплуатацию;

- Согласование вопросов с заказчиком;

- Руководство производственно-хозяйственной деятельностью строительного участка;

- Планирование объемов строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ, количества работников на участке с распределением по объектам, этапам и комплексам; Согласование вопросов с проектными организациями;

- Контроль объемов, сроков и качества выполняемых работ;

- Ведение текущей документации;

- Ведение всех необходимых журналов производства. Защита объемов и подписания актов выполненных работ.