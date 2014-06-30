Профессиональные навыки
- Владение ПК на уровне уверенного пользователя.
- Знание MS Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Reader, AutoCad, Лира 9.6, Мономах, Adobe Photoshop, АВК 5;
- Умение оцифровывать проекты, чертежи;
- Составление сметной документации;
- Управление коллективом; - Опыт ведения переговоров разного уровня; - Работа с проектно-сметной документацией; - Знание технологии строительного производства;
- Сдача объекта в эксплуатацию;
- Согласование вопросов с заказчиком;
- Руководство производственно-хозяйственной деятельностью строительного участка;
- Планирование объемов строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ, количества работников на участке с распределением по объектам, этапам и комплексам; Согласование вопросов с проектными организациями;
- Контроль объемов, сроков и качества выполняемых работ;
- Ведение текущей документации;
- Ведение всех необходимых журналов производства. Защита объемов и подписания актов выполненных работ.