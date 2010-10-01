Векторная графика, банеры gif, работа с текстом, фото, виртуальные туры.

Основные направления:

- Векторная графика (Corel Draw) - разработка логотипов, визиток, лифлетов, буклетов, перевод из растра в вектор, работа по эскизам.

- Отрисовка планировок, чертежей, схем (Сorel Draw - AutoCAD).

- Создание презентаций (MS PowerPoint).

- Баннеры GIF.

- Разработка сувенирной продукции.

- Подготовка текстов к публикации, проверка переводов и литературности текста.

- Фотография - цветокоррекция, ретуширование, смена фона, коллажи (Adobe Photoshop).

- Виртуальные туры и панорамы.

Опыт работы: графика, фото - с 2004 года, работа с текстом и переводы - с 2008 года.

Оперативность, ответственность. Всегда проверяю текстовую часть задания - слоганы, позиции в буклетах и т.п.

Александр 8(916)491 22 18

[email protected]