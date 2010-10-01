Александр Овчинников GlasspiderGlasspider
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Векторная графика, банеры gif, работа с текстом, фото, виртуальные туры.
Основные направления:
- Векторная графика (Corel Draw) - разработка логотипов, визиток, лифлетов, буклетов, перевод из растра в вектор, работа по эскизам.
- Отрисовка планировок, чертежей, схем (Сorel Draw - AutoCAD).
- Создание презентаций (MS PowerPoint).
- Баннеры GIF.
- Разработка сувенирной продукции.
- Подготовка текстов к публикации, проверка переводов и литературности текста.
- Фотография - цветокоррекция, ретуширование, смена фона, коллажи (Adobe Photoshop).
- Виртуальные туры и панорамы.
Опыт работы: графика, фото - с 2004 года, работа с текстом и переводы - с 2008 года.
Оперативность, ответственность. Всегда проверяю текстовую часть задания - слоганы, позиции в буклетах и т.п.
Александр 8(916)491 22 18
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