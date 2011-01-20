Glauer

Дмитрий Glauer

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)
$32
10 баллов
14 лет назад
Теория телетрафика
Сделано оперативно, спасибо. В случае замечаний оперативное и бесплатное исправление.
Насколько я помню, работать было приятно.
Ответный отзыв