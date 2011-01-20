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Дмитрий
Glauer
Glauer
35 лет
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
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Действие аккаунта приостановлено!
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kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва
(-1)
$32
10 баллов
14 лет назад
Теория телетрафика
Сделано оперативно, спасибо. В случае замечаний оперативное и бесплатное исправление.
Насколько я помню, работать было приятно.
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Отзывы заказчиков
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