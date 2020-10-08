Видеомонтаж. Сведение и мастеринг вашего трека. Написание аранжировок. Создание афиш и плакатов.
Доброго времени суток!
Меня зовут Глеб и я большим удовольствием готов помочь Вам с вашим заказом!
Отлично владею программами для видеомонтажа: Adobe Premiere Pro и Final Cut Pro X (сейчас работаю именно в ней)
Работаю и владею несколькими DAW - секвенсорами (программы для написания и обработки музыки): Reaper, Adobe Audition, FL Studio, Logic Pro X (сейчас работаю именно в ней)
Являюсь опытным пользователем программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Affinity Photo.
Постоянно обучаюсь, изучаю и познаю для себя что-то новое с целью улучшения качества своей работы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Монтаж вашего видео. Клипмейкинг.74 просмотра
- Сведение и мастеринг вашего трека. Аранжировки.96 просмотров
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