Видеомонтаж. Сведение и мастеринг вашего трека. Написание аранжировок. Создание афиш и плакатов.

Доброго времени суток!

Меня зовут Глеб и я большим удовольствием готов помочь Вам с вашим заказом!

Отлично владею программами для видеомонтажа: Adobe Premiere Pro и Final Cut Pro X (сейчас работаю именно в ней)

Работаю и владею несколькими DAW - секвенсорами (программы для написания и обработки музыки): Reaper, Adobe Audition, FL Studio, Logic Pro X (сейчас работаю именно в ней)

Являюсь опытным пользователем программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Affinity Photo.

Постоянно обучаюсь, изучаю и познаю для себя что-то новое с целью улучшения качества своей работы.