Резюме на фриланс пректы в сферах: айдентика/полиграфия; веб-дизайн.
Вернигоров Глеб ДенисовичЦель: получение дизайн-проектов.Опыт работы:
Проект "Music host" 2009
Должность: главный дизайнер, веб-программист.
Проект "Your style" 2010
Должность: главный дизайнер, веб-программист.
Проект "SAY gymnasium 178" 2011
Должность: главный дизайнер, веб-программист.
Проект "ЭскоЛтава" 2014
Должность: главный дизайнер, веб-программист.
Проект "SURVIVOR" 2013
Должность: главный дизайнер, веб-программист.
Профессиональные навыки: опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3ds Max, Corel Draw, Dreamweawer, Adobe Flash, Internet. Базовый уровень знания английского и немецкого языков.Личные качества: ответственность, организованность, целеустремленность, трудолюбие, усидчивость, способность приврать в резюме в графе "личные качества".