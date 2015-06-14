Айдентика. Разработка шаблонов, макетов сайта. Фирменный стиль. Логотипы.

Резюме на фриланс пректы в сферах: айдентика/полиграфия; веб-дизайн.

Вернигоров Глеб ДенисовичЦель: получение дизайн-проектов.Опыт работы:

Проект "Music host" 2009

Должность: главный дизайнер, веб-программист.

Проект "Your style" 2010

Должность: главный дизайнер, веб-программист.

Проект "SAY gymnasium 178" 2011

Должность: главный дизайнер, веб-программист.

Проект "ЭскоЛтава" 2014

Должность: главный дизайнер, веб-программист.

Проект "SURVIVOR" 2013

Должность: главный дизайнер, веб-программист.

Профессиональные навыки: опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3ds Max, Corel Draw, Dreamweawer, Adobe Flash, Internet. Базовый уровень знания английского и немецкого языков.Личные качества: ответственность, организованность, целеустремленность, трудолюбие, усидчивость, способность приврать в резюме в графе "личные качества".