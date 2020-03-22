Gleb_Block

Съемка рекламных и презентационных видеороликов. Монтаж. Саунддизайн. Цветокоррекция.

Более 3-лет в видеопроизводстве, и опыт выполнения заказов как для частных заказчиков, так и для крупных сервисов, фирм и их филиалов (Papa Johns, RoyalWaffles, ITM, СникерХэд, BlockProject, Impulse Radio, Barber Beardclub и другие.)

Работаю по 50%-й предоплате . Обратите пожалуйста внимание, бесплатные тесты я не выполняю, качество работы Вы можете оценивать исходя из моего портфолио. За будущие проценты или акции стартующего проекта я также не работаю.

Независимо от бюджета проекта, взявшись за выполнение обеспечиваю оптимальное сочетание цены и качества. Работу выполняю в срок.