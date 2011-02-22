Добрый день. Нужно сделать интернет магазин по аналогии с http://bookfor.ru/ , натянуть дизайн от https://joor.me/ и интегрировать выгрузку каталога с https://www.litres.ru/ , Интерфейс подключения партнеров в приложении. Сколько это это будет стоить и какое время займет? Заранее благодарен.
Действие аккаунта приостановлено!
- Интернет-магазины13 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! 1. Создать на ресурсе www.joor.me журнал рекламного характера, в котором необходимо расписать рекламные возможности платформы joor.me. Описать возможность раскручивать в ЯндексДирект и GoogleAdwords созданные на платформе www.joor.me журналы, визитки, каталоги, и прочее. 2. В ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $500
Для туристического агенства необходимо разработать фирменный стиль: 1. логотип 2. фирменный бланк 3. баннер (Анимация 700Х90, и 300Х60) 4 Макет для наружной рекламы (5мХ1.5м) Турагенство называются ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$500
10 баллов
14 лет назад
Отличный заказчик! Всегда на связи, ТЗ , оплата - все на 100% Спасибо за интересный проект. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Очень важно, когда дизайнер может предложить тебе то, что ты хотел где-то в глубине, но не знал об этом.. Работа выполнена качественно и в срок.