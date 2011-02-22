Добрый день. Нужно сделать интернет магазин по аналогии с http://bookfor.ru/ , натянуть дизайн от https://joor.me/ и интегрировать выгрузку каталога с https://www.litres.ru/ , Интерфейс подключения партнеров в приложении. Сколько это это будет стоить и какое время займет? Заранее благодарен.