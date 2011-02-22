GlebovAS

Александр GlebovAS

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интернет магазин

    Добрый день. Нужно сделать интернет магазин по аналогии с http://bookfor.ru/ , натянуть дизайн от https://joor.me/ и интегрировать выгрузку каталога с https://www.litres.ru/ , Интерфейс подключения партнеров в приложении. Сколько это это будет стоить и какое время займет? Заранее благодарен.

    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание онлайн журналов.

    Доброго времени суток!  1. Создать на ресурсе www.joor.me журнал рекламного характера, в котором необходимо расписать рекламные возможности платформы joor.me. Описать  возможность раскручивать в  ЯндексДирект и GoogleAdwords созданные на платформе www.joor.me журналы, визитки, каталоги, и прочее.  2. В ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка фирменного стиля для турагенства

    $500

    Для туристического агенства необходимо разработать фирменный стиль: 1. логотип 2. фирменный бланк 3. баннер (Анимация 700Х90, и 300Х60) 4 Макет для наружной рекламы (5мХ1.5м) Турагенство называются ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
$500
10 баллов
14 лет назад
Разработка фирменного стиля для турагенства
Отличный заказчик! Всегда на связи, ТЗ , оплата - все на 100% Спасибо за интересный проект. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Очень важно, когда дизайнер может предложить тебе то, что ты хотел где-то в глубине, но не знал об этом.. Работа выполнена качественно и в срок.
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