Glebovcomua

Glebov

Бюро переводов Glebov предлагает услуги по переводу текстов различной тематики, также возможна нотариальная заверка, заверка печатью бюро переводов, а также апостиль и легализация документов.

Наша компания работает на рынке переводческих услуг с 2009 года. На сегодняшний день в нашем портфолио существует множество успешных проектов.

Работаем оперативно, качественно, в разумные сроки, лучшее соотношение цена/качество.

Мы работаем, чтоб Вас понимали

Киев, м. Вокзальная

ул. Брюллова 12, оф. 5

Тел: (044) 332 36 99

Моб: (098) 590 67 29

e-mail: [email protected]

Сайт: http://glebov.com.ua/