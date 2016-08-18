Glebovcomua

Glebov
Бюро переводов Glebov предлагает услуги по переводу текстов различной тематики, также возможна нотариальная заверка, заверка печатью бюро переводов, а также апостиль и легализация документов.
Наша компания работает на рынке переводческих услуг с 2009 года. На сегодняшний день в нашем портфолио существует множество успешных проектов.
Работаем оперативно, качественно, в разумные сроки, лучшее соотношение цена/качество.
Мы работаем, чтоб Вас понимали
Киев, м. Вокзальная
ул. Брюллова 12, оф. 5
Тел: (044) 332 36 99
Моб: (098) 590 67 29
e-mail: [email protected]