Glebovoren56

Транскрибатор, наборщик текстов, создатель сайтов

Станислав Глебов. 37 лет. Женат. Занимаюсь набором текстовых документов различной сложности и тематики, в том числе и транскрибацией.

Опыт работы в сфере набора текста более 15-ти лет.

Также занимаюсь созданием и наполнением сайтов (без SEO).

Свои работы готов предоставить заинтересовавшимся заказчикам.