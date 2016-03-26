Glebovoren56

Здравствуйте. Хочу с Вами сотрудничать. Я транскрибирую аудио с расценкой 250 рублей за 30 минут аудиозаписи. С уважением Станислав Глебов.
Редактирование и Корректура13 заявок
Закрыт
8 лет назад
Станислав Глебов. 37 лет. Женат. Занимаюсь набором текстовых документов различной сложности и тематики, в том числе и транскрибацией.
Опыт работы в сфере набора текста более 15-ти лет.
Также занимаюсь созданием и наполнением сайтов (без SEO).
Свои работы готов предоставить заинтересовавшимся заказчикам.
Здравствуйте. Хочу с Вами сотрудничать. Я транскрибирую аудио с расценкой 250 рублей за 30 минут аудиозаписи. С уважением Станислав Глебов.