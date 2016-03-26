Glebovoren56

Глебов Станислав Glebovoren56

 
45 летРоссия/Оренбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Транскрибатор, наборщик текстов, создатель сайтов

Станислав Глебов. 37 лет. Женат. Занимаюсь набором текстовых документов различной сложности и тематики, в том числе и транскрибацией. 

Опыт работы в сфере набора текста более 15-ти лет.

Также занимаюсь созданием и наполнением сайтов (без SEO).

Свои работы готов предоставить заинтересовавшимся заказчикам.

Тексты для сайта