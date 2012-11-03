Glebushka

Глеб Валентинович Glebushka

 
44 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Постоянная работа для креативного сценариста

    $1000

    Коллеги, ищу творческого, эрудированного, адекватного выдумщика:) Что нужно делать? Нужно придумывать концепции к социальным роликам, рекламным билбордам, студийным видеопрезентациям и т.п. Делать это нестандартно, но адекватно:) Работы очень много, по сути, это может претендовать на ...

    Нейминг и Слоганы14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Качественный рерайт

    $500

    Ежедневно нужно рерайтить статьи. Работа – постоянная, объёмы большие, оплата стабильная. 2 $ за 1000 знаков. ВМ или ЯД, возможна предоплата. Требования – высокие! Придираюсь к каждой запятой, к каждой стилистической неувязке. Взвесьте, пожалуйста, свои возможности. Жду ...

    Копирайтинг55 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу думающего сео-копирайтера

    $500

    Коллеги, ищу умного, грамотного, эрудированного seo-копирайтера для долгосрочного сотрудничества. Работа – каждый день, не менее 20 страниц в неделю. 2,5 $ за 1000 знаков. Цена неизменна. Мне нужны тексты: - абсолютно грамотные - полностью уникальные - логичные и читабельные - содержащие ...

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ежедневное написание статей на популярные темы

    Коллеги! Ищу умного, ответственного, красноречивого журналиста, в чьи задачи будет входить ежедневное написание статей на популярные темы. По сути, работа заключается в переписывании статей из Рунета. Заказы поступают ежедневно. То бишь каждый день (с вечера) ...

    Написание статей
    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Уникальные описания моделей автопокрышек

    Ищу умного, образованного, ответственного райтера Коллеги, требуются уникальные описания моделей автопокрышек. Одно описание – около тысячи знаков.1,5 $ за одно описание. Всего моделей более 400. До конца года нужно успеть. Оплата - Яндекс.Деньги или ВМ. Предоплата ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад