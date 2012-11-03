Коллеги, ищу творческого, эрудированного, адекватного выдумщика:) Что нужно делать? Нужно придумывать концепции к социальным роликам, рекламным билбордам, студийным видеопрезентациям и т.п. Делать это нестандартно, но адекватно:) Работы очень много, по сути, это может претендовать на ...
- $1000Нейминг и Слоганы14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Ежедневно нужно рерайтить статьи. Работа – постоянная, объёмы большие, оплата стабильная. 2 $ за 1000 знаков. ВМ или ЯД, возможна предоплата. Требования – высокие! Придираюсь к каждой запятой, к каждой стилистической неувязке. Взвесьте, пожалуйста, свои возможности. Жду ...Копирайтинг55 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Коллеги, ищу умного, грамотного, эрудированного seo-копирайтера для долгосрочного сотрудничества. Работа – каждый день, не менее 20 страниц в неделю. 2,5 $ за 1000 знаков. Цена неизменна. Мне нужны тексты: - абсолютно грамотные - полностью уникальные - логичные и читабельные - содержащие ...Копирайтинг36 заявокЗакрыт11 лет назад
Коллеги! Ищу умного, ответственного, красноречивого журналиста, в чьи задачи будет входить ежедневное написание статей на популярные темы. По сути, работа заключается в переписывании статей из Рунета. Заказы поступают ежедневно. То бишь каждый день (с вечера) ...Копирайтинг39 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу умного, образованного, ответственного райтера Коллеги, требуются уникальные описания моделей автопокрышек. Одно описание – около тысячи знаков.1,5 $ за одно описание. Всего моделей более 400. До конца года нужно успеть. Оплата - Яндекс.Деньги или ВМ. Предоплата ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад