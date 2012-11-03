Коллеги, ищу творческого, эрудированного, адекватного выдумщика:) Что нужно делать? Нужно придумывать концепции к социальным роликам, рекламным билбордам, студийным видеопрезентациям и т.п. Делать это нестандартно, но адекватно:) Работы очень много, по сути, это может претендовать на ...