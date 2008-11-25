Опыт работы
до 2 лет
молодёжный журнал "Свой Формат", с сентября 2008 по настоящее время
Должность: редактор
подготовка материалов для публикации в печатных СМИ;
подготовка и проведение интервью;
конечная правка номера;
литературное, смысловое редактирование оригинальных текстов;
контроль сроков сдачи материалов.
Управление по связи с общественностью МГТУ им. Н. Э. Баумана, с января 2008 по сентябрь 2008
Должность: журналист
вёрстка и составление печатных СМИ;
подготовка и проведение интервью;
создание телевизионных материалов, написание сценариев.
Журнал "Куда пойти учиться", с августа 2007 по январь 2008
Должность: журналист
подготовка материалов для публикации в печатных СМИ
Профессиональные навыки:
Подготовка материалов для публикации в СМИ;
подготовка и проведение интервью;
конечная правка номера;
литературное‚ смысловое‚ грамматическое редактирование текстов;
контроль сроков сдачи;
написание сценариев‚ телевизионных материалов;
вёрстка;
Образование
Основное — неполное высшее
Московский Государственный Университет Печати, Журналистика (высшее), с 2006 по наст. время
Специальность: Журналистика
Иностранные языки
Английский: средний
Дополнительные сведения
Семейное положение: холост
Дети: нет
Возможность командировок: нет
О себе: ПК – уверенный пользователь;
Владение графическими программами: Photoshop‚ Illystrator‚ AutoCad‚ CorelDraw‚ PageMaker‚ QuarkXPress.