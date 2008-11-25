Опыт работы

до 2 лет

молодёжный журнал "Свой Формат", с сентября 2008 по настоящее время

Должность: редактор

подготовка материалов для публикации в печатных СМИ;

подготовка и проведение интервью;

конечная правка номера;

литературное, смысловое редактирование оригинальных текстов;

контроль сроков сдачи материалов.

Управление по связи с общественностью МГТУ им. Н. Э. Баумана, с января 2008 по сентябрь 2008

Должность: журналист

вёрстка и составление печатных СМИ;

подготовка и проведение интервью;

создание телевизионных материалов, написание сценариев.

Журнал "Куда пойти учиться", с августа 2007 по январь 2008

Должность: журналист

подготовка материалов для публикации в печатных СМИ

Профессиональные навыки:

Подготовка материалов для публикации в СМИ;

подготовка и проведение интервью;

конечная правка номера;

литературное‚ смысловое‚ грамматическое редактирование текстов;

контроль сроков сдачи;

написание сценариев‚ телевизионных материалов;

вёрстка;

Образование

Основное — неполное высшее

Московский Государственный Университет Печати, Журналистика (высшее), с 2006 по наст. время

Специальность: Журналистика

Иностранные языки

Английский: средний

Дополнительные сведения

Семейное положение: холост

Дети: нет

Возможность командировок: нет

О себе: ПК – уверенный пользователь;

Владение графическими программами: Photoshop‚ Illystrator‚ AutoCad‚ CorelDraw‚ PageMaker‚ QuarkXPress.