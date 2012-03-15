Glikeri

Кера Glikeri

 
46 летГреция/Афины
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Художественные переводы с/на греческий язык
Портфолио
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Отзывы заказчиков
EugeneMir
Евгений 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Постоянный копирайт по теме "личностный рост"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
EugeneMir
Евгений 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$16
10 баллов
12 лет назад
Написание статей по женской тематике
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
2 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $3
от 2 дней
нет рейтинга