Обработка фотографий, иллюстрирование и различные виды вёрстки как полиграфии, так и Web

Помимо бухгалтерского образования, я проучился 3 года в Компьютерной Академии ШАГ.

Свободно ориентируюсь и выполняю сложные задачи в Photoshop, Illustrator, Indesign, будь то работа с растровой графикой, её создание и обработка, а так же создание векторной графики. Владею базовыми навыками вёрстки, допечатной подготовки и познаниями в сфере колористики и рекламного дизайна. Так же имею сертифицированный опыт в 3D программах 3Ds Max и 3D Maya

Максимально комфортно чувствую себя в обработке фотографий в хорошем разрешении, вёрстке печатной продукции и создании логотипов и любой другой мелкой графики в Adobe Illustrator