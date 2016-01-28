GlobalTennis

Ищу хорошего верстальщика-программиста для доработок по сайту на долгосрочную основу. Выдаю ТЗ порциями. Первое ТЗ в приложении. Необходимо Добавить на сайт несколько простых форм. Изменить правила работы форм, сделать так, чтобы нельзя было отправить заявку, когда форма незаполнена. И ...
- HTML-верстканет заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу хорошего верстальщика-программиста для доработок по сайту на долгосрочную основу. Выдаю ТЗ порциями. Первое ТЗ в приложении. Необходимо Добавить на сайт несколько простых форм. Изменить правила работы форм, сделать так, чтобы нельзя было отправить заявку, когда форма незаполнена. И ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $10
Ищу хорошего верстальщика-программиста для доработок по сайту на долгосрочную основу. Выдаю ТЗ порциями. Первое ТЗ в приложении. Необходимо Добавить на сайт несколько простых форм. Изменить правила работы форм, сделать так, чтобы нельзя было отправить заявку, когда форма незаполнена. ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $70
Здравствуйте, Дорогие фрилансеры! Нужно сверстать LP по дизайну в PSD. Вёрстка должна быть адаптивной под любые устройства. https://redpen.io/tm9b21c48d2c88e62f - вот сам проект. Создать лёгкие эффекты, всплывающие, мигающие, вибрирующие и всё в таком духе. Отправные точки расставим после выбора заказчика, в ...HTML-верстка28 заявокЗакрыт8 лет назад
- $70
Здравствуйте, дорогие дизайнеры. Мы полностью нарисовали структуру сайта и прописали все блоки. Теперь настало время делать дизайн. Хочется увидеть свежий подход. Необычные дизайнерские решения и приятную цветовую гамму. Свобода фантазии приветствуется. Просим равняться на такие проекты как [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Ftutmee.ru%2F]tutmee.ru/[/url]. Сделать интересные переходы между ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад