GlobalTennis

Александр Дубина GlobalTennis

 
29 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • HTML Вёрстка bootstrap и немного программирования

    Ищу хорошего верстальщика-программиста для доработок по сайту на долгосрочную основу.  Выдаю ТЗ порциями.  Первое ТЗ в приложении.  Необходимо Добавить на сайт несколько простых форм. Изменить правила работы форм, сделать так, чтобы нельзя было отправить заявку, когда форма незаполнена.  И ...

    HTMLBootstrap
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • HTML Вёрстка bootstrap и немного программирования

    Ищу хорошего верстальщика-программиста для доработок по сайту на долгосрочную основу.  Выдаю ТЗ порциями.  Первое ТЗ в приложении.  Необходимо Добавить на сайт несколько простых форм. Изменить правила работы форм, сделать так, чтобы нельзя было отправить заявку, когда форма незаполнена.  И ...

    HTMLBootstrap
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки по Лендингу. Bootstrap.

    $10

    Ищу хорошего верстальщика-программиста для доработок по сайту на долгосрочную основу.  Выдаю ТЗ порциями. Первое ТЗ в приложении.  Необходимо Добавить на сайт несколько простых форм. Изменить правила работы форм, сделать так, чтобы нельзя было отправить заявку, когда форма незаполнена. ...

    Bootstrap
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивная вёрстка и размещение Landing page по готовому дизайну.

    $70

    Здравствуйте, Дорогие фрилансеры! Нужно сверстать LP по дизайну в PSD.  Вёрстка должна быть адаптивной под любые устройства.  https://redpen.io/tm9b21c48d2c88e62f - вот сам проект.  Создать лёгкие эффекты, всплывающие, мигающие, вибрирующие и всё в таком духе. Отправные точки  расставим после выбора заказчика, в ...

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать лёгкий дизайн посадочной страницы. Структура в приложении.

    $70

    Здравствуйте, дорогие дизайнеры.   Мы полностью нарисовали структуру сайта и прописали все блоки.   Теперь настало время делать дизайн.  Хочется увидеть свежий подход. Необычные дизайнерские решения и приятную цветовую гамму.   Свобода фантазии приветствуется.   Просим равняться на такие проекты как [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Ftutmee.ru%2F]tutmee.ru/[/url].  Сделать интересные переходы между ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
onipkodmitriy
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Создать лёгкий дизайн посадочной страницы. Структура в приложении.
Отличный, приятный заказчик, четкое ТЗ! Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Здравствуйте, дорогие заказчики! Крайне рекомендую вам обратить внимание на этого исполнителя. Не так давно я согласился помочь друзьям сделать сайт для привлечения клиентов в секцию Большого тенниса. Изначальная версия сайта на тот момент globaltennis.ru При неплохой рекламе и обильном потоке трафика, конверсия была смешной. Поэтому Решили сделать Лэндинг, с уникальным красочным дизайном. Я полностью изучил вопрос. И создал Мокап будущей посадочной страницы. Структура получилась длинная, но разнообразная. После чего проект был размещён на основных Биржах Фриланса. freelance.ru Fl.ru и ещё нескольких. Пришло более 150 заявок. Просмотрев все, сложно было найти достойную кандидатуру. Многие завышали цену, не предлагая взамен даже толики адекватности. Я был в смятении. Но не стал отчаиваться и нашёл профильную биржу weblancer.net, на которой я ожидал увидеть более достойных кандидатов. И вот, я просматриваю 30 свежих предложений. Кто-то готов сделать дороже, а остальные не могут похвастаться креативом. Наконец я увидел Дмитрия. Просмотрев его работы, я понял, что это как раз то, что я искал. То есть реально 1 на 200. Он согласился на мою цену в скромных 70$ и указал короткие сроки исполнения. Несколько сообщений и он уже приступил к работе. Во время работы всегда был на связи, а главное, лично для меня, постоянно присылал промежуточные варианты. Где я мог вносить правки и предложения в процессе. Огромный плюс так же в том, что у Дмитрия своё видение проекта. Поясню. Часто бывало так, что вносив ту или иную ремарку, я мог в итоге от неё отказаться. Он просто объяснял почему он сделал именно так. И я думал: "Ага, а в этом есть смысл". Так как проект был сложный, сроки были немного нарушены. Но я считаю, что главное - это качество. И жертвовать им никогда нельзя! Подведу итоги сотрудничества с Дмитрием: -Грамотно выяснил тех-задание -Быстро приступил к работе. -Постоянно присылал результаты своей работы. -Быстро вносил правки, иногда по 4-5 раз. Пока не доводил до идеала. -Взялся и завершил сложный проект, несмотря на явное несоответствие цены количеству работы. -Да ещё и очень качественной. В общем смотрите сами, и вы всё увидите. Хороших вам проектов с Дмитрием!
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