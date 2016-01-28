GlobalTennis

Ищу хорошего верстальщика-программиста для доработок по сайту на долгосрочную основу. Выдаю ТЗ порциями. Первое ТЗ в приложении. Необходимо Добавить на сайт несколько простых форм. Изменить правила работы форм, сделать так, чтобы нельзя было отправить заявку, когда форма незаполнена. И ...