2 года опыта работы в сфере Free lance переводов.
Обладаю большим опытом по переводу веб-сайтов, статей, книг, технических инструкций.
Образование высшее, факультет иностранных языков; квалификация – переводчик английского и испанского языков.
Работал над переводом веб-сайта и печатного меню сети суши-баров и ресторанов "Евразия Холдинг Санкт-Петербург".
На постоянной основе сотрудничаю с рядом крупных PR-агенств и бюро переводов.
Языковые пары: англ рус, исп-рус, исп-англ.
Ответственно подхожу к срокам и качеству выполнения заказов.
Готов выполнить как небольшой перевод (статьи, инструкции) так и объемные заказы (договоры и прочие документы).
Стоимость заказа:
Диапазон расценок зависит от тематики и уровня сложности перевода и оговаривается заранее.
Англ-рус:
1800 зн. = 100-180 руб.
Исп-рус:
1800 зн. = 150-250 руб.
Способ оплаты: Web Money, Яндекс.Деньги
E-mail: [email protected]