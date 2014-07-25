2 года опыта работы в сфере Free lance переводов.

Обладаю большим опытом по переводу веб-сайтов, статей, книг, технических инструкций.

Образование высшее, факультет иностранных языков; квалификация – переводчик английского и испанского языков.

Работал над переводом веб-сайта и печатного меню сети суши-баров и ресторанов "Евразия Холдинг Санкт-Петербург".

На постоянной основе сотрудничаю с рядом крупных PR-агенств и бюро переводов.

Языковые пары: англ рус, исп-рус, исп-англ.

Ответственно подхожу к срокам и качеству выполнения заказов.

Готов выполнить как небольшой перевод (статьи, инструкции) так и объемные заказы (договоры и прочие документы).

Стоимость заказа:

Диапазон расценок зависит от тематики и уровня сложности перевода и оговаривается заранее.

Англ-рус:

1800 зн. = 100-180 руб.

Исп-рус:

1800 зн. = 150-250 руб.

Способ оплаты: Web Money, Яндекс.Деньги

E-mail: [email protected]