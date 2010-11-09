Glotov_v_a

Проектирование СКС, ЛВС, ТЛФ.

Проектные работы СКС и ЛВС, ТЛФ выполненные :

1. Гостиница г. Кингисепп –стадия П

2. Административное здание музея КИЖИ-стадия П

3. Фондохранилище музея Кижи г. Петрозаводск-стадия П, Р

4. Российская нац. Библиотека 2 очередь ТЛФ – стадия П, Р

5. Гатчинский областной театр – стадия П, Р

Написание ТЗ, выполнение чертежей на титулах заказчика, подбор оборудования, составление спецификации.

Для начала работ необходимы ТУ на подключение, чертежи ACAD. разделов ТХ, АР, КЖ, ОВ, ЭМ.