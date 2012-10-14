Glowing_Phoenix

Морозова Мария

Телефоны мобильный: 89187913946

E-mail: [email protected]

Адрес (фактический/по регистрации): г.Пятигорск/г.Хабаровск-47 ул. Карбышева 1 кв.18

Цель: трудоустройство, личностный рост

ОБРАЗОВАНИЕ

Уровень образования высшее

Название учебного заведения ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет»

Период обучения 2006-2011

Специальность Перевод и переводоведение

Квалификация Лингвист, переводчик английского и китайского языков

Дополнительное

образование Шанхайский университет иностранных языков, февраль – июнь 2010, по специальности китайский язык

ОПЫТ РАБОТЫ

Название организации Образовательный центр”Ваншен” г. Хэняна, Китай

Период работы Сентябрь 2011-июнь 2012

Должность Преподаватель английского языка

Сфера деятельности Образование и воспитание/ преподаватель

Основные обязанности Обучение английскому языку

Место прохождения

производственной практики Международный отдел ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет»

Основные обязанности Перевод документации с английского и китайского языков

Другое Сентябрь 2011- по настоящее время удаленный переводчик, фрилансер

Апрель 2010 представитель спортивной компании “Novous” на выставке в Шанхае «China International Bicycle & Motor Fair»

Май – сентябрь 2009 работа по программе «Work and travel»: США, штат Делавер, Starkey’s cones, sundaes and shakes

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Владение ПК: программные продукты, степень владения.

Опытный пользователь, знание компьютерных программ MS (Word, Office, Power Point), работа с Интернетом.

Владение оргтехникой. Факс, модем, сканер, копировальное оборудование, офисная АТС и т.д.

Знание иностранных языков, уровень владения. Английский язык – свободно

Китайский язык - базовый

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Семейное положение,

наличие детей Не замужем

Наличие водительского удостоверения Не имеется

Возможность командировок на новой работе есть

Деловые качества,

Увлечения. Работоспособность, усидчивость, способность работы с большим количеством материала, стрессоустойчивость, общительность, умение находить общий язык с разными людьми, внимательность, усидчивость, обучаемость, терпимость

Китайская каллиграфия, китайская живопись, танцы, вышивка, чтение