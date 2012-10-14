Glowing_Phoenix

Мария Морозова Glowing_PhoenixGlowing_Phoenix
Морозова Мария
Телефоны мобильный: 89187913946
E-mail: [email protected]
Адрес (фактический/по регистрации): г.Пятигорск/г.Хабаровск-47 ул. Карбышева 1 кв.18
Цель: трудоустройство, личностный рост
ОБРАЗОВАНИЕ
Уровень образования высшее
Название учебного заведения ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет»
Период обучения 2006-2011
Специальность Перевод и переводоведение
Квалификация Лингвист, переводчик английского и китайского языков
Дополнительное
образование Шанхайский университет иностранных языков, февраль – июнь 2010, по специальности китайский язык
ОПЫТ РАБОТЫ
Название организации Образовательный центр”Ваншен” г. Хэняна, Китай
Период работы Сентябрь 2011-июнь 2012
Должность Преподаватель английского языка
Сфера деятельности Образование и воспитание/ преподаватель
Основные обязанности Обучение английскому языку
Место прохождения
производственной практики Международный отдел ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет»
Основные обязанности Перевод документации с английского и китайского языков
Другое Сентябрь 2011- по настоящее время удаленный переводчик, фрилансер
Апрель 2010 представитель спортивной компании “Novous” на выставке в Шанхае «China International Bicycle & Motor Fair»
Май – сентябрь 2009 работа по программе «Work and travel»: США, штат Делавер, Starkey’s cones, sundaes and shakes
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Владение ПК: программные продукты, степень владения.
Опытный пользователь, знание компьютерных программ MS (Word, Office, Power Point), работа с Интернетом.
Владение оргтехникой. Факс, модем, сканер, копировальное оборудование, офисная АТС и т.д.
Знание иностранных языков, уровень владения. Английский язык – свободно
Китайский язык - базовый
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Семейное положение,
наличие детей Не замужем
Наличие водительского удостоверения Не имеется
Возможность командировок на новой работе есть
Деловые качества,
Увлечения. Работоспособность, усидчивость, способность работы с большим количеством материала, стрессоустойчивость, общительность, умение находить общий язык с разными людьми, внимательность, усидчивость, обучаемость, терпимость
Китайская каллиграфия, китайская живопись, танцы, вышивка, чтение