Услада ваших глаз

Копирайтинг, рерайтинг, набор текста по рукописным бумагам и др., редактура работ. Разбираю сложный почерк (слишком долго проработала с врачами:)).

Напишу всё от хвалебной речи для чудо-пылесоса нового поколения до высокоинтеллектуальных дискуссий почтенных господ.

Работаю быстро, чаще всего в ночное время, так что если заказываете - готовые толмуты ближе к утру, либо позднему вечеру.

!Оплата!

Создание текста и рерайтинг: 2$ за 1000 знаков.

Редактура: 1$ за 1000 знаков.

Набор текста: 1.5$ за 1000 знаков.

Небольшую работу (до 2-ух страниц Word) средней сложности выполняю за 1-1.5 часа.