Директолог - Делаю проекты под ключ

Доброго времени суток! Меня зовут Алёна.

Я сертифицированный специалист по контекстной рекламе, сайтам и чат-ботам. Прошла достаточно курсов и набираю постоянно опыта!



Занимаюсь настройкой ЯДирект и делаю сайты на конструкторе ни чем не отличающимися от других обычных сайтов.



Опыт работы более 5 лет, более 500 настроенных рекламных кампаний и +500 довольных клиентов.

Работала с бюджетами от 15 тыс. и до 1 млн.руб в месяц.

Всегда отвечаю и помогаю, обращайтесь!)



Создание, настройка и ведение проектов.

Сайты делаю на конструкторе, такой подход обойдётся вам в 2 раза дешевле, это понятная и удобная платформа, сайты уже адаптированы под любые устройства!

Свою работу делаю результативно и оказываю всестороннюю поддержку в проектах и постоянно совершенствуюсь.

Рада сотрудничеству и делаю всё возможное!



https://glushenkova87.ru