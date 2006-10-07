Робота в інтернеті

Привіт. Мене звати Ангеліна. Мені 16 років, але не зважайте на досить юний вік, адже в свої 16 я ідеально знаю граматику української мови. Проводжу додаткові заняття української мови для інших людей. Часто працюю на різних біржах в перекладі текстів, написанні статей, копійрайтингу. Також добре володію англійською, німецькою та словацькою мовою. Дуже буду рада новим замовленням. Вирішила спробувати заробляти також і на Веблансері??