Пишу на заказ песни, стихотворения, сценарии

• Двукратный победитель творческого конкурса на международной олимпиаде Даркейну

• Победитель конкурса посвященного Дню победы от компании Роснефть

• Автор книги для детей в стихотворной форме "Мы и люди вокруг нас"

• Победитель Самарской полиэтнической конференции с проектом книги "Мы и люди вокруг нас"

• Победитель двух конкурсов на денежный грант свыше 70.000 рублей на печать книги "Мы и люди вокруг нас"

• Победитель творческого сценарного конкурса "Покажи мне Пурим"

• Автор сценариев для масштабных городских мероприятий в ДК имени Пушкина, а именно "Веселая Ханука. Свет, побеждающий тьму", "Вместе этот мир сделаем светлее", "Как сбываются мечты" и другие.

• Финалист конкурса "Живу.Люблю.Горжусь" от партии Единая Россия

• Финалист конкурса "Куйбышев - Самарские судьбы"

• Лауреат конкурсов "На благо Родины" и "Россия - земля моя"