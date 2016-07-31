Выполняю технический перевод с английского и на английский язык.

Опыт работы: выполнение переводов технической литературы в Самарском государственном техническом университете с 2014 года.

Должностные обязанности: выполнение переводов различной сложности (технической литературы) с английского, и на английский

язык.

Образование: Сентябрь 2013 года – июль 2017 года – Самарский Государственный Технический Университет, Электротехнический факультет,

специальность — автоматизированные электроэнергетические системы и сети. 1

октября 2014г. – июль 2016 года - Самарский Государственный Технический Университет, специальность —Переводчик в сфере профессиональной коммуникации. 14.09.15 — 21.01.16 года – Центр

немецкого языка, стандартный курс А1.

Дополнительные знания и навыки: Копирайтинг, рерайтинг.

Знание языков — русский - носитель, английский –

выше среднего, немецкий - начальный уровень.

Личные качества: целеустремлённость, коммуникабельность,организаторские способности, оперативность, оптимизм, ответственность, быстрая

обучаемость, инициативность.