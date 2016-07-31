Опыт работы: выполнение переводов технической литературы в Самарском государственном техническом университете с 2014 года.
Должностные обязанности: выполнение переводов различной сложности (технической литературы) с английского, и на английский
язык.
Образование: Сентябрь 2013 года – июль 2017 года – Самарский Государственный Технический Университет, Электротехнический факультет,
специальность — автоматизированные электроэнергетические системы и сети. 1
октября 2014г. – июль 2016 года - Самарский Государственный Технический Университет, специальность —Переводчик в сфере профессиональной коммуникации. 14.09.15 — 21.01.16 года – Центр
немецкого языка, стандартный курс А1.
Дополнительные знания и навыки: Копирайтинг, рерайтинг.
Знание языков — русский - носитель, английский –
выше среднего, немецкий - начальный уровень.
Личные качества: целеустремлённость, коммуникабельность,организаторские способности, оперативность, оптимизм, ответственность, быстрая
обучаемость, инициативность.