Персональный помощник , обработка фотографий,монтаж аудио

Могу стать Персональным помощником. Помогаю решать, а так же, выполняю, как каждодневные, так и разовые задачи, разной сложности. От обработки фото до курьерства. Могу предоставить удаленно -управляемые компьютеры в Армении для вашей работы. Можем принять доверенности для получения грузов и т, д, поможем с переводом денег Из и В Армению. Помогаем с закупом продукции с последующей отправкой Россию.