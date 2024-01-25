Персональный помощник , обработка фотографий,монтаж аудио
Могу стать Персональным помощником. Помогаю решать, а так же, выполняю, как каждодневные, так и разовые задачи, разной сложности. От обработки фото до курьерства. Могу предоставить удаленно -управляемые компьютеры в Армении для вашей работы. Можем принять доверенности для получения грузов и т, д, поможем с переводом денег Из и В Армению. Помогаем с закупом продукции с последующей отправкой Россию.
Портфолио
- Корректировка картинки для товаров (замена фона фото)нет просмотров
Обработка фотографий
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$5/час
от $5от 1 дня
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