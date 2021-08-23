Разработка мобильных приложений - нативный Androd и Flutter

Полупривлекательный человек лет 56 на вид, но в душе все крепкие 19. Я, вообще-то, гений мирового уровня в Android-разработке, я почти завоевал Шанхай. Я победитель национального чемпионата Worldskills Russia. Участник сборной России по разработке мобильных приложений. Разбираюсь вообще во всём, я хорош в Kotlin, а так же изумителен в Java. Самостоятельный кренделек и могу написать backend с использованием технологии Laravel. А ещё, не так давно, я получил звание гения в области знаний Flutter/Dart и Swift/SwiftUI. На самом деле - я самый скромный человек в галактике.

Немного о себе:

Я очень люблю поесть в лучшей шаурмечной Челябинской области, кушаю настолько профессионально, что получил звание гения в этой области и скидку 5%.

Ещё я обучаюсь в лучшем учебном заведении в пределах границ пространства и времени.

Если вы меня не возьмете - вы совершите самую огромную ошибку в своей жизни.