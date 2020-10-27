Веб-разработчик

Меня зовут Иван и я территориально нахожусь в г.Караганда

Я лично работаю на российскую компанию uCoz Media, которая имеет один из самых популярных систем управлений сайтов в РФ

И в свободное время от работы я занимаюсь разработкой сайтов, я могу создавать абсолютно любые сайты, которые потребуются, если вам нужна будет социальная сеть для конкуренции с ВКонтакте, вы можете писать мне, но будьте готовы получить большой ценник на эту работу.

Этим я хотел сказать, что я могу создать абсолютно любой сайт, пусть это будет аналог Aliexpress или просто обычная визитка с многочисленным количеством анимации или наоборот в минималистичном стиле.

Посмотреть мои работы, вы можете здесь в слайдах, либо на сайте: https://newsite.kz/

Пишите, звоните буду рад, даже просто проконсультировать (но лучше пишите на Whats'app)