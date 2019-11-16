Кубинец

Знание и использование электронных таблиц Excel. Обработка больших массивов данных.

Работа в различном программном обеспечении по управлению сайтами.

Легкая обработка изображений – размеры, обрезка.

Поиск информации и изображений в интернете.

Написание текстов.

Работа в различных CRM системах.

Педантизм, скрупулезность, усидчивость. Стараюсь количество ошибок и неточностей свести

к минимуму или отсутствию.

Оптимизирую свою работу.

В случае возникновения каких-либо предложений по работе ПО, по отображению информации

в публичной части сайта, предоставляю предложения по изменениям, если в этом

есть потребность, конечно.

Продолжительный период, до практики удаленной работы, моя деятельность была связана с

бухгалтерским учетом и финансами на предприятиях. Также руководил отделами

продаж и сервисного сопровождения клиентов в сегменте правового и

бухгалтерского программного обеспечения. В связи с этим имею большой опыт в

активных продажах, в организации групповой работы, в создании CRM систем и систем управления сайтами.

Надеюсь, что предыдущий опыт сыграет большую роль в качественном выполнении работ по

наполнению сайтов интернет-магазинов, маркет-плейсов товарными позициями.

Единственное условие – могу на данном этапе жизни выполнять работу только удаленно.