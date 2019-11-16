Знание и использование электронных таблиц Excel. Обработка больших массивов данных.
Работа в различном программном обеспечении по управлению сайтами.
Легкая обработка изображений – размеры, обрезка.
Поиск информации и изображений в интернете.
Написание текстов.
Работа в различных CRM системах.
Педантизм, скрупулезность, усидчивость. Стараюсь количество ошибок и неточностей свести
к минимуму или отсутствию.
Оптимизирую свою работу.
В случае возникновения каких-либо предложений по работе ПО, по отображению информации
в публичной части сайта, предоставляю предложения по изменениям, если в этом
есть потребность, конечно.
Продолжительный период, до практики удаленной работы, моя деятельность была связана с
бухгалтерским учетом и финансами на предприятиях. Также руководил отделами
продаж и сервисного сопровождения клиентов в сегменте правового и
бухгалтерского программного обеспечения. В связи с этим имею большой опыт в
активных продажах, в организации групповой работы, в создании CRM систем и систем управления сайтами.
Надеюсь, что предыдущий опыт сыграет большую роль в качественном выполнении работ по
наполнению сайтов интернет-магазинов, маркет-плейсов товарными позициями.
Единственное условие – могу на данном этапе жизни выполнять работу только удаленно.