Дизайнер интерьера

Никитин Григорий Александрович Дата рождения: 20.11.1994 Город: ОренбургСемейное положение: СвободенТелефон: 89619318343E-mail: gogolisbro@mail.ru Опыт работы:Дизайнер интерьера02.04.2018-05.03.2020ООО ТД «Лазурит» г.ОренбургФункциональныеобязанности:— проведение встреч с клиентами;— разработка дизайна интерьера;— консультирование клиентов.Достижения(за 2 года):— Реализовал более 40 успешных проектов; — Получил диплом Наставника;— Большая часть клиентов обращались за повторным оказаниемуслуг. Профессиональныенавыки:— Уверенный пользователь ПК;— Владение программами 3Dmozaik, Planner5D,1С комплексная— Опыт участия в выставках;— Грамотность речи и письма;— Творческий подход в работе;— Владение языками: русский родной, английский pre-intermediate Личные качества:Исполнительность,Богатое воображение, Креативность, Коммуникабельность, Усидчивость, Стрессоустойчивость, Чувство цвета и стиля, Внимание к деталямГотовность к работе в интенсивном режиме, Творческий подход.