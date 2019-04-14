Going2Hell

Матвей Going2Hell

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Звукорежиссер

"Раз-раз-раз это хардбас. 

Пилю свод всегда для вас.

Заплати свое бабло, я сведу твое музло."

Компания " Hairy Joe " под руководством Матвея Рязанцева, приглашает вас заплатить скромную сумму в обмен на сведение или мастеринг любого вашего не раскрытого потанцевала. Хорошо свожу: Hip-Hop, Funk, R&B, Classic, Reggae, Jazz. 

Играю на электро гитаре и бас гитаре, пишу биты.

Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга