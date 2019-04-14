Звукорежиссер
"Раз-раз-раз это хардбас.
Пилю свод всегда для вас.
Заплати свое бабло, я сведу твое музло."
Компания " Hairy Joe " под руководством Матвея Рязанцева, приглашает вас заплатить скромную сумму в обмен на сведение или мастеринг любого вашего не раскрытого потанцевала. Хорошо свожу: Hip-Hop, Funk, R&B, Classic, Reggae, Jazz.
Играю на электро гитаре и бас гитаре, пишу биты.
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Аудиомонтаж
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$10/час
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Музыка и Звуки
нет отзывов
от $10
от 2 дней
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