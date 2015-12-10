GolVaGenXII

Создание сайта визитки в компании 4YouImage.ru позволит Вам найти новых клиентов, повысить лояльность существующих.

Основные задачи сайта визитки:

привлечение потенциального клиента из сети Интернет;

предоставление информации об услугах и товаров компании;

предоставление контактной информации для непосредственной связи с менеджером компании.

Основные преимущества сайта визитки следующие:

относительно низкая стоимость создания и разработки сайта

сайт не требует пристального внимания, обслуживания и постоянного обновления контента

достаточно простой сайт, предоставляет только самую важную информацию

возможно модернизировать сайт в будущем

Для компаний, которые хотят сделать в Интернете только первые шаги, стремящихся представить лишь несколько видов оригинальных услуг или товаров, оптимальным решением будет создание небольшого сайта-визитки с лаконичным, но стильным и запоминающимся дизайном.

Изготовление такого же сайта можно порекомендовать и частным лицам, желающим посредством Интернета проинформировать потенциальных клиентов о своем предложении. В частности, услугами такого вида сайтов пользуются:

частные фотографы;

репетиторы;

бригады строителей и монтажников;

художники;

нотариусы и другие.

В Интернете можно встретить даже небольшие сайты нянь и свадебных распорядителей. Иными словами, любой товар, любая услуга и любая профессия могут обрести свой сайт-визитку.