GolVaGenXII

Вадим Головкин GolVaGenXII

 
38 летРоссия/Воронеж
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Создание сайта визитки в компании 4YouImage.ru позволит Вам найти новых клиентов, повысить лояльность существующих.

Основные задачи сайта визитки:

  • привлечение потенциального клиента из сети Интернет;
  • предоставление информации об услугах и товаров компании;
  • предоставление контактной информации для непосредственной связи с менеджером компании.
Основные преимущества сайта визитки следующие:

  • относительно низкая стоимость создания и разработки сайта
  • сайт не требует пристального внимания, обслуживания и постоянного обновления контента
  • достаточно простой сайт, предоставляет только самую важную информацию
  • возможно модернизировать сайт в будущем
Для компаний, которые хотят сделать в Интернете только первые шаги, стремящихся представить лишь несколько видов оригинальных услуг или товаров, оптимальным решением будет создание небольшого сайта-визитки с лаконичным, но стильным и запоминающимся дизайном.

Изготовление такого же сайта можно порекомендовать и частным лицам, желающим посредством Интернета проинформировать потенциальных клиентов о своем предложении. В частности, услугами такого вида сайтов пользуются:

  • частные фотографы;
  • репетиторы;
  • бригады строителей и монтажников;
  • художники;
  • нотариусы и другие.
В Интернете можно встретить даже небольшие сайты нянь и свадебных распорядителей. Иными словами, любой товар, любая услуга и любая профессия могут обрести свой сайт-визитку.
Сайт-визитка