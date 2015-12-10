GolVaGenXII

Создание сайта визитки в компании 4YouImage.ru позволит Вам найти новых клиентов, повысить лояльность существующих.
Основные задачи сайта визитки:
- привлечение потенциального клиента из сети Интернет;
- предоставление информации об услугах и товаров компании;
- предоставление контактной информации для непосредственной связи с менеджером компании.
- относительно низкая стоимость создания и разработки сайта
- сайт не требует пристального внимания, обслуживания и постоянного обновления контента
- достаточно простой сайт, предоставляет только самую важную информацию
- возможно модернизировать сайт в будущем
Изготовление такого же сайта можно порекомендовать и частным лицам, желающим посредством Интернета проинформировать потенциальных клиентов о своем предложении. В частности, услугами такого вида сайтов пользуются:
- частные фотографы;
- репетиторы;
- бригады строителей и монтажников;
- художники;
- нотариусы и другие.
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