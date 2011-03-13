Gold-design

Профессионально занимаюсь созданием логотипов (в том числе и нейминга) и разработкой фирменного стиля для компаний.

В дизайне более 10 лет.

Логотипы предоставляю в векторном виде в форматах cdr, ai, eps + растровые копии (jpg, tif).

СХЕМА РАБОТЫ:

1. Обсуждение деталей проекта, сроков исполнения и выбор на проект в качестве исполнителя;

2. Предоставление на выбор 2-3 вариантов логотипа (сроки 2-3 дня);

3. Доработка понравившегося варианта (1-2 дня);

4. Окончательное утверждение логотипа;

5. Оплата (Web-money, Яндекс-деньги);

6. Предоставление исходников

Связь с заказчиками держу посредством личных сообщений на этом сервисе, почты и аськи.

С уважением, Ольга.