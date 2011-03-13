Gold-design

Профессионально занимаюсь созданием логотипов (в том числе и нейминга) и разработкой фирменного стиля для компаний.
В дизайне более 10 лет.
Логотипы предоставляю в векторном виде в форматах cdr, ai, eps + растровые копии (jpg, tif).
СХЕМА РАБОТЫ:
1. Обсуждение деталей проекта, сроков исполнения и выбор на проект в качестве исполнителя;
2. Предоставление на выбор 2-3 вариантов логотипа (сроки 2-3 дня);
3. Доработка понравившегося варианта (1-2 дня);
4. Окончательное утверждение логотипа;
5. Оплата (Web-money, Яндекс-деньги);
6. Предоставление исходников
Связь с заказчиками держу посредством личных сообщений на этом сервисе, почты и аськи.
С уважением, Ольга.
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