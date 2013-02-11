2007-2012г. Алтайский Государственный университет, Отделение связей с общественностью.

2006-2010г.Школа Английского языка "Тринити колледж", уровень Upper Intermmediate.

Опыт работы:

PR-специалист в фитнес-клубе "Магис спорт",PR-специалист ИД "Алтапресс", менеджер по рекламе "Барнаульское маршрутное телевидение", менеджер по туризму ООО "Хоттей".

Профессиональные обязанности: написание статей, написание рекламных текстов, медиапланирование, наполнение сайта, анализ конкурентов, поиск клиентов, мониторинг СМИ.

Хобби: путешествовать, заниматься спортом, изучение языков.