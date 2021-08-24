Начинающий копирайтер, усердно и углубленно занимаюсь развитием в данной сфере

Здравствуй дорогой друг, я начинающий копирайтер с большим запасом свободного времени для самообучения в данной сфере, до данного этапа жизни, я прошел не малый путь, огромный полиглот фантастики и просто душа компании, но работа в полном одиночестве мне доставляет больше удовольствия чем в главном управлении ФСИН, именно по этому я выбрал этот не легкий путь и закладываю начало своей новой, интересной и насыщенной жизни.