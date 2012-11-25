GoldLiliya

Опытный администратор сайта

Опыт работы:

Внештатный корреспондент, газета «Новый день», 1993-1995

Музыкальная рубрика «Октава»

Оператор ПК, Интернет-клуб, 1998-2002

набор текстов, отправка E-mail, работа в Photoshop, работа со

сканером

Администратор сайта, Svetlana’s Agency, 2000-2010

http://prettyrussianbrides.com

http://svetlanas.com

http://iamyourchance.com

http://diamond-parties.com

работа с агентствами, проверка корреспонденции,

начисление зарплаты, контроль службы доставки,

ведение интернет-магазина подарков, организация туров,

наполнение сайта текстами,

редактирование фото и видео, создание баннеров,

регистрация в каталогах и поисковых системах, ведение

ленты новостей, тематической рассылки:

http://subscribe.ru/catalog/rest.dating.zamuzhzarubezh

http://subscribe.ru/catalog/rest.esoteric.kundalini

ведение групп в социальных сетях «Одноклассники»,

Facebook

Контент-менеджер http://avtovilon.ru (DeotixCMS), Москва с 2010

http://www.potrudis.ru, Москва с июня 2011

http://www.newsrussia.org/ Москва, с мая 2012 (Джумла)

Администратор сайта с 2010 http://qik-lead.ru (самописный сайт), Москва

Работа с клиентами, обучение и контроль менеджеров, поиск

новых партнеров, наполнение сайта уникальным контентом,

продвижение сайта SEO и SMO, анализ результатов, составле

ние отчетности, ведении рассылок, работа с купонаторами,

лидогенераторами, парсерами и т.п.

http://www.potrudis.ru (Битрикс)

http://tender-rabot.ru (Битрикс)

наполнение сайта уникальным контентом, перелинковка,

продвижение

Образование:

ХГТУ, бухгалтерский учет и аудит, специалист по учету и аудиту, диплом с отличием

Специализированные знания:

Word, Excel, Internet, Photoshop, Acrobat, Pinnacle Studio, основы HTML, FTP, базовый CMS DataLifeEngine. Базовый английский.

Личные качества:

Целеустремленная, ответственная, исполнительная, трудолюбивая, желаю развиваться

Дополнительная информация:

Свободный доступ в Интернет, желание работать и развиваться