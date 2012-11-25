GoldLiliya

Опыт работы:
Внештатный корреспондент, газета «Новый день», 1993-1995
Музыкальная рубрика «Октава»
Оператор ПК, Интернет-клуб, 1998-2002
набор текстов, отправка E-mail, работа в Photoshop, работа со
сканером
Администратор сайта, Svetlana’s Agency, 2000-2010
http://prettyrussianbrides.com
работа с агентствами, проверка корреспонденции,
начисление зарплаты, контроль службы доставки,
ведение интернет-магазина подарков, организация туров,
наполнение сайта текстами,
редактирование фото и видео, создание баннеров,
регистрация в каталогах и поисковых системах, ведение
ленты новостей, тематической рассылки:
http://subscribe.ru/catalog/rest.dating.zamuzhzarubezh
http://subscribe.ru/catalog/rest.esoteric.kundalini
ведение групп в социальных сетях «Одноклассники»,
Контент-менеджер http://avtovilon.ru (DeotixCMS), Москва с 2010
http://www.potrudis.ru, Москва с июня 2011
http://www.newsrussia.org/ Москва, с мая 2012 (Джумла)
Администратор сайта с 2010 http://qik-lead.ru (самописный сайт), Москва
Работа с клиентами, обучение и контроль менеджеров, поиск
новых партнеров, наполнение сайта уникальным контентом,
продвижение сайта SEO и SMO, анализ результатов, составле
ние отчетности, ведении рассылок, работа с купонаторами,
лидогенераторами, парсерами и т.п.
http://www.potrudis.ru (Битрикс)
http://tender-rabot.ru (Битрикс)
наполнение сайта уникальным контентом, перелинковка,
продвижение
Образование:
ХГТУ, бухгалтерский учет и аудит, специалист по учету и аудиту, диплом с отличием
Специализированные знания:
Word, Excel, Internet, Photoshop, Acrobat, Pinnacle Studio, основы HTML, FTP, базовый CMS DataLifeEngine. Базовый английский.
Личные качества:
Целеустремленная, ответственная, исполнительная, трудолюбивая, желаю развиваться
Дополнительная информация:
Свободный доступ в Интернет, желание работать и развиваться