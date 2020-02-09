Владимир GoldThompsonGoldThompson
25 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка сайтов "под ключ", продвижение сайтов в сети
Я создаю сайты уже более 2 лет. Разрабатываю сайты на Тильде и Вордпресс.
Разработал более 30 проектов по любым направлениям (корпоративные сайты, сайты по доставке, интернет-магазины, продающие лендинги, cайты-визитки). Разработаю проект по Вашим желаниям и потребностям, в независимости есть у Вас подробное Техническое задание или нет.
Продвижение: Яндекс Директ, Google Adword,SEO продвижение сайта
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интернет магазин цветочного магазина66 просмотров
- Разработка сайта тату-студии52 просмотра
- Разработка и продвижение лендинга по ремонту кв54 просмотра
- Разработка интернет магазина фототехники68 просмотров
- Разработка сайт запчастей для А/М60 просмотров