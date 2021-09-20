Gold_Otter

3D/2D дизайнер, разработка логотипов, обработка фотографий/изображений

3D и 2D графика, создание логотипов, монтаж видео, Excel

Привет!

Меня зовут Александр, я дизайнер из Москвы.

Люблю создавать красивое, гармоничное и стильное, при этом уделяя внимание мелочам.

Для меня важен результат, поэтому я делаю проекты в сроки и качественно.

Чем занимаюсь:

3D моделирование по фото, эскизу или технической документации

Создание UV разверток

Базовые знания в 3DMax

Наложение текстур на 3D объект

Визуализация

Дизайн логотипов

Работа с растровой и векторной графикой

Ретуширование, редактирование фотографий, изображений

Монтаж видео

Владею программами:

3DMax

Maya

Substance Painter

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe After effects

Adobe Premiere Pro

Как я работаю:

Всегда на связи (отвечаю как правило в течении 30 минут, если не сплю)

(отвечаю как правило в течении 30 минут, если не сплю) Соблюдаю обговоренные сроки , работаю качественно

, работаю Для удобства возможен созвон по аудио/видео, однако предпочитаю фиксировать договоренности в переписке

При отсутствии четкого ТЗ , вместе обсудим и составим картину того что вам нужно

, вместе обсудим и составим картину того что вам нужно Правки по проекту, в рамках согласованного технического задания, делаю бесплатно

по проекту, в рамках согласованного технического задания, делаю Гарантия: в течении 14 суток после сдачи проекта ко мне можно обратиться и внести небольшие правки, а так же исправить возможные пропущенные в проекте моменты

Процесс:

Обсуждаем ТЗ, сроки, стоимость, способы оплаты

На первых этапах работы высылаю промежуточные результаты для внесения возможных правок

Утверждаем окончательный вариант и, после полной оплаты, высылаю исходники

Обмен отзывами

Связь:

Личные сообщения на сайте

e-mail: [email protected]

Telegramm: https://t.me/JohnZelenkov

WhatsAPP (по запросу через личные сообщения сайта)

другие варианты по договоренности

Оплата:

Сберабанк

Тинькофф

Qiwi

Юmoney

другие варианты по договоренности

Немного обо мне:

Обожаю созидать и что бы это было стильно, гармонично и, главное, качественно.

За работу беру не много, так как только нарабатываю портфолио.

В отличии от других исполнителей готов уделить больше времени проектам/

Моё портфолио: