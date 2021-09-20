Gold_Otter

Александр Зеленков Gold_Otter

 
32 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
3D/2D дизайнер, разработка логотипов, обработка фотографий/изображений

3D и 2D графика, создание логотипов, монтаж видео, Excel

Привет!

Меня зовут Александр, я дизайнер из Москвы.

Люблю создавать красивое, гармоничное и стильное, при этом уделяя внимание мелочам.

Для меня важен результат, поэтому я делаю проекты в сроки и качественно.

Чем занимаюсь:

  • 3D моделирование по фото, эскизу или технической документации
  • Создание UV разверток
  • Базовые знания в 3DMax
  • Наложение текстур на 3D объект
  • Визуализация
  • Дизайн логотипов
  • Работа с растровой и векторной графикой
  • Ретуширование, редактирование фотографий, изображений
  • Монтаж видео
Владею программами:

  • 3DMax
  • Maya
  • Substance Painter
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe After effects
  • Adobe Premiere Pro
Как я работаю:

  • Всегда на связи (отвечаю как правило в течении 30 минут, если не сплю)
  • Соблюдаю обговоренные сроки, работаю качественно
  • Для удобства возможен созвон по аудио/видео, однако предпочитаю фиксировать договоренности в переписке
  • При отсутствии четкого ТЗ, вместе обсудим и составим картину того что вам нужно
  • Правки по проекту, в рамках согласованного технического задания, делаю бесплатно
  • Гарантия: в течении 14 суток после сдачи проекта ко мне можно обратиться и внести небольшие правки, а так же исправить возможные пропущенные в проекте моменты
Процесс:

  • Обсуждаем ТЗ, сроки, стоимость, способы оплаты
  • На первых этапах работы высылаю промежуточные результаты для внесения возможных правок
  • Утверждаем окончательный вариант и, после полной оплаты, высылаю исходники
  • Обмен отзывами
Связь:

  • Личные сообщения на сайте
  • e-mail: [email protected]
  • Telegramm: https://t.me/JohnZelenkov
  • WhatsAPP (по запросу через личные сообщения сайта)
  • другие варианты по договоренности
Оплата:

  • Сберабанк
  • Тинькофф
  • Qiwi
  • Юmoney
  • другие варианты по договоренности
Немного обо мне:

  • Обожаю созидать и что бы это было стильно, гармонично и, главное, качественно.
  • За работу беру не много, так как только нарабатываю портфолио.
  • В отличии от других исполнителей готов уделить больше времени проектам/
Моё портфолио:

IllustratorPhotoshopAfter Effects