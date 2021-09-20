Gold_Otter

3D/2D дизайнер, разработка логотипов, обработка фотографий/изображений
3D и 2D графика, создание логотипов, монтаж видео, Excel
Привет!
Меня зовут Александр, я дизайнер из Москвы.
Люблю создавать красивое, гармоничное и стильное, при этом уделяя внимание мелочам.
Для меня важен результат, поэтому я делаю проекты в сроки и качественно.
Чем занимаюсь:
- 3D моделирование по фото, эскизу или технической документации
- Создание UV разверток
- Базовые знания в 3DMax
- Наложение текстур на 3D объект
- Визуализация
- Дизайн логотипов
- Работа с растровой и векторной графикой
- Ретуширование, редактирование фотографий, изображений
- Монтаж видео
- 3DMax
- Maya
- Substance Painter
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe After effects
- Adobe Premiere Pro
- Всегда на связи (отвечаю как правило в течении 30 минут, если не сплю)
- Соблюдаю обговоренные сроки, работаю качественно
- Для удобства возможен созвон по аудио/видео, однако предпочитаю фиксировать договоренности в переписке
- При отсутствии четкого ТЗ, вместе обсудим и составим картину того что вам нужно
- Правки по проекту, в рамках согласованного технического задания, делаю бесплатно
- Гарантия: в течении 14 суток после сдачи проекта ко мне можно обратиться и внести небольшие правки, а так же исправить возможные пропущенные в проекте моменты
- Обсуждаем ТЗ, сроки, стоимость, способы оплаты
- На первых этапах работы высылаю промежуточные результаты для внесения возможных правок
- Утверждаем окончательный вариант и, после полной оплаты, высылаю исходники
- Обмен отзывами
- Личные сообщения на сайте
- e-mail: [email protected]
- Telegramm: https://t.me/JohnZelenkov
- WhatsAPP (по запросу через личные сообщения сайта)
- другие варианты по договоренности
- Сберабанк
- Тинькофф
- Qiwi
- Юmoney
- другие варианты по договоренности
- Обожаю созидать и что бы это было стильно, гармонично и, главное, качественно.
- За работу беру не много, так как только нарабатываю портфолио.
- В отличии от других исполнителей готов уделить больше времени проектам/
- Artstation: www.artstation.com/gold_otter
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