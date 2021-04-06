Goldensoul

Психолог ОНЛАЙН

Дипломированный психолог с опытом работы психологического консультирования с 2012 года. Член Национальной Психологической Ассоциации.

Работаю с людьми, у которых:

- эмоциональные и депрессивные расстройства;

- проблемы, связанные с принятием решений, заниженной самооценкой, неуверенностью в себе, повышенной тревожностью, невротическими страхами и фобиями;

- проблемы с противоположным полом;

- психосоматические заболевания;

- неврозы;

- эмоциональное выгорание;

- переживание горя и утраты.

Мои услуги будут Вам полезны, если Вы:

-испытываете психологические трудности любого характера;

-переживаете психологическую травму или стресс;

-хотите понять причины конфликтов с близкими и научиться их разрешать;

-хотите стать друзьями для своих детей;

-испытываете потребность в общении;

-хотите научиться эффективному общению и поведению;

-стремитесь к саморазвитию и психологической гармонии.

Кроме того, работаю

- с подростками (повышение самооценки, уверенности в себе);

- разрешение конфликтов с родителями, со сверстниками.

Формат работы:

• Разовые консультации

• Краткосрочное психологическое консультирование (5-10 встреч)

• Долгосрочное сопровождение (от 3-х месяцев).

Стоимость услуг:

онлайн (в Zoom) - 1 час 400 грн

Гарантирую строгую конфиденциальность.

тел.0991246525