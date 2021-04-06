Goldensoul

Дипломированный психолог с опытом работы психологического консультирования с 2012 года. Член Национальной Психологической Ассоциации.
Работаю с людьми, у которых:
- эмоциональные и депрессивные расстройства;
- проблемы, связанные с принятием решений, заниженной самооценкой, неуверенностью в себе, повышенной тревожностью, невротическими страхами и фобиями;
- проблемы с противоположным полом;
- психосоматические заболевания;
- неврозы;
- эмоциональное выгорание;
- переживание горя и утраты.
Мои услуги будут Вам полезны, если Вы:
-испытываете психологические трудности любого характера;
-переживаете психологическую травму или стресс;
-хотите понять причины конфликтов с близкими и научиться их разрешать;
-хотите стать друзьями для своих детей;
-испытываете потребность в общении;
-хотите научиться эффективному общению и поведению;
-стремитесь к саморазвитию и психологической гармонии.
Кроме того, работаю
- с подростками (повышение самооценки, уверенности в себе);
- разрешение конфликтов с родителями, со сверстниками.
Формат работы:
• Разовые консультации
• Краткосрочное психологическое консультирование (5-10 встреч)
• Долгосрочное сопровождение (от 3-х месяцев).
Стоимость услуг:
онлайн (в Zoom) - 1 час 400 грн
Гарантирую строгую конфиденциальность.
тел.0991246525