Golmakova_Marina

Нахожусь в настоящее время в декретном отпуске с должности помощника финансового директора Одесского аэропорта «Международный аэропорт «Одесса». Я опытный пользователь ПК: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook), навыки работы с Интернет (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome) и электронной почтой (Outlook Express), 1С: Предприятие 8.2, 1С: Бухгалтерия.

Люблю читать/слушать книги, путешествовать, слушать музыку, кино.

Мой уровень ответственности, целеустремлённости и трудолюбия предполагают возможный и желательный профессиональный рост, а способность и желание к самообразованию способствуют развитию, как работника, так и личности. Владею русским, украинским и английским языками в необходимом объёме для работы в должности менеджера. Неплохо разбираюсь в людях, могу отобрать и возглавить группу для любого посильного задания и взять ответственность за конечный результат. С благодарностью отношусь к справедливой и конструктивной критике. Открыта для советов, как со стороны руководства, так и подчинённых. Соблюдаю законы деловой этики и условий контракта с работодателем.

На данный момент занимаюсь самообразованием в интернете, приобретаю абсолютно новые для себя навыки, такие как создание Landing-Page, копирайтинг, рерайт.

Не боюсь каких-либо трудностей, всегда довожу дело до конца!