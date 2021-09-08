GololobovHDVoice

Диктор. Озвучка любой сложности. Качественный звук. Чистая дикция.

Делаю первые шаги в деле озвучки, однако имею задатки диктора от природы, имею приятный тембр голоса, а так же чистую дикцию. Занимался, в прошлом, театральным искусством, по этому могу заявить о том что способен полностью отобразить желание клиента в любом формате либо жанре предоставленной услуги в формате HD.

На данный момент ведётся работа над своим портфолио, по этому готов взяться за любую работу за чисто символическую плату.