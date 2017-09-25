GolovinDirect

Кирилл Головин GolovinDirect

 
28 летРоссия/Саратов
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональная настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ.

Привет! Меня зовут Кирилл!

Буду рад знакомству! И в этой записи я решил написать о всем, чем я могу быть Вам полезен. 

В настоящее время я занимаюсь интернет-маркетингом, а именно контекстной рекламой в Яндекс.Директ. Мой основной профиль - это реклама в РСЯ. 

И прямо сейчас я повышаю свою квалификацию и прохожу обучение в АКАДЕМИИ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ у @dmitry_miheev.

В процессе обучения мне нужно настроить несколько новых проектов для портфолио. 

Я буду тестировать новый подход к настройке рекламы в РСЯ и внедрять новые инструменты, поэтому готов настроить Вам проект на очень привлекательных условиях: 

Первые 3 проекта я возьму на настройку совершенно БЕСПЛАТНО. 

Последующие 3 проекта - со скидкой 50%. 

Еще 3 проекта - со скидкой 30%. 

Ну а дальше буду брать проекты уже по полной стоимости - от 10 000 рублей за базовую настройку. 

Качество настройки будет на высоте! Настраивать проект буду строго по инструкции опытного наставника. 

Если у Вас есть бизнес или планируете протестировать какой-то новый проект, скорее пишите мне в личных сообщениях и сэкономьте на запуске рекламы. 

По всем вопросам Вы можете написать мне в личных сообщениях или связаться любым удобным способом: 

Телефон:+7-(996)-626-91-46

Почта: [email protected]