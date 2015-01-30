Golovinska

Алиса Головинская Golovinska

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Опыт работы: 

  • Рекламное агентство TwigaUkraine (Июнь 2013 - июнь 2014)
Копирайтер в креативном отделе

Написание статей, сценариев роликов, контента для социальных сетей, слоганов... 

  • ПроАсистанс (Октябрь 2012 — Апрель 2013)
Киев, www.proassistance.com.ua/ 

smm-менеджер 

ведение блогов, брендовых страниц в социальных сетях, создание и прокачка ботов в социальных сетях и на форумах, написание контента для страниц в социальных сетях 

  • Tomo Group Октябрь (Октябрь 2012 — Октябрь 2013)
smm-менеджер

Ведение социальных сетей польского клиента на росийском рынке 

  • Диджитал -агентство «UP Digital Bureau» (Декабрь 2011 — Июнь 2012)
Киев, up-bureau.com/ 

контент-менеджер, проджект- менеджер, частично аккаунтинг 

контент-менеджер, проджект- менеджер, частично аккаунтинг, копирайтер в креативном отделе агентства 

 Образование 

2014 - 2012 

Collegium Civitas, Варшава

Политология, новые медиа 

2008-214

Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Киев

факультет гуманитарных наук, философия, бакалавр 

Ключевые навыки 

Знание языков 

Украинский — родной

Английский — свободно владею Польский — могу проходить интервью Русский — свободно владею 

Обо мне 

- Владение навыками продвижения в социальных сетях, - умение писать грамотные тексты,

- умение в сжатые сроки «нырять» в любую новую тему, - умение вкладываться в дедлайн 

Личные качества: Коммуникабельность, обязательность, заинтересованность во всем, что происходит вокруг, любовь к книгам, театрам, кино, путешествиям. 