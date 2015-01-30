Golovinska

Опыт работы:

Рекламное агентство TwigaUkraine (Июнь 2013 - июнь 2014)

Копирайтер в креативном отделе

Написание статей, сценариев роликов, контента для социальных сетей, слоганов...

ПроАсистанс (Октябрь 2012 — Апрель 2013)

smm-менеджер

ведение блогов, брендовых страниц в социальных сетях, создание и прокачка ботов в социальных сетях и на форумах, написание контента для страниц в социальных сетях

Tomo Group Октябрь (Октябрь 2012 — Октябрь 2013)

smm-менеджер

Ведение социальных сетей польского клиента на росийском рынке

Диджитал -агентство «UP Digital Bureau» (Декабрь 2011 — Июнь 2012)

контент-менеджер, проджект- менеджер, частично аккаунтинг

контент-менеджер, проджект- менеджер, частично аккаунтинг, копирайтер в креативном отделе агентства

Образование

2014 - 2012

Collegium Civitas, Варшава

Политология, новые медиа

2008-214

Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Киев

факультет гуманитарных наук, философия, бакалавр

Ключевые навыки

Знание языков

Украинский — родной

Английский — свободно владею Польский — могу проходить интервью Русский — свободно владею

Обо мне

- Владение навыками продвижения в социальных сетях, - умение писать грамотные тексты,

- умение в сжатые сроки «нырять» в любую новую тему, - умение вкладываться в дедлайн

Личные качества: Коммуникабельность, обязательность, заинтересованность во всем, что происходит вокруг, любовь к книгам, театрам, кино, путешествиям.