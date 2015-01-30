Golovinska

Опыт работы:
- Рекламное агентство TwigaUkraine (Июнь 2013 - июнь 2014)
Написание статей, сценариев роликов, контента для социальных сетей, слоганов...
- ПроАсистанс (Октябрь 2012 — Апрель 2013)
smm-менеджер
ведение блогов, брендовых страниц в социальных сетях, создание и прокачка ботов в социальных сетях и на форумах, написание контента для страниц в социальных сетях
- Tomo Group Октябрь (Октябрь 2012 — Октябрь 2013)
Ведение социальных сетей польского клиента на росийском рынке
- Диджитал -агентство «UP Digital Bureau» (Декабрь 2011 — Июнь 2012)
контент-менеджер, проджект- менеджер, частично аккаунтинг
контент-менеджер, проджект- менеджер, частично аккаунтинг, копирайтер в креативном отделе агентства
Образование
2014 - 2012
Collegium Civitas, Варшава
Политология, новые медиа
2008-214
Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Киев
факультет гуманитарных наук, философия, бакалавр
Ключевые навыки
Знание языков
Украинский — родной
Английский — свободно владею Польский — могу проходить интервью Русский — свободно владею
Обо мне
- Владение навыками продвижения в социальных сетях, - умение писать грамотные тексты,
- умение в сжатые сроки «нырять» в любую новую тему, - умение вкладываться в дедлайн
Личные качества: Коммуникабельность, обязательность, заинтересованность во всем, что происходит вокруг, любовь к книгам, театрам, кино, путешествиям.