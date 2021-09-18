Golovkokate

Не полное высшее образование журналиста. Есть практика в разных индустриях.

Ищу работу онлайн, фриланс. Учусь на журналиста (дистанционно) в Польше. Свободное владение польским языком. Опыт преподавания польского языка больше года. Есть практика на телеканале, работы переводчиком, работы в гастрономии (от официанта, бармена, повара до администратора), так же менеджером по продажам. Открыта к предложениям.