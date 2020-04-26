Более 10 лет опыт в видео монтаже, автоматизации бизнес процессов (авто воронки), управлении проектами.

Добрый день! Для своих проектов я выполняю разную творческую работу, когда есть время или нужны деньги я выполняю работу под заказ.

В отличии от большинства фрилансиров, я был и заказчиком и исполнителем. Развиваю собственные проекты и по этому понимаю специфику бизнеса, смотрю на задание шире, думая как выполнить его так, чтобы вы легко внедрили в свои бизнес процессы.

Люблю все автоматизировать и доводить до идеала.

Очень важна моральная и эстетическая составляющая заказа.

Выполняю заказы с полным погружение, всегда вникаю в специфику для лучшего внедрения, делаю работу с позитивным настроем и благодарностью.

Ожидаю такого же отношения от заказчиков и исполнителей.

Благополучия в вашей жизни и бизнесе!