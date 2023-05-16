3D-візуалізатор, 3D-моделер, дизайнер

Я маю досвід роботи архітектурної візуалізації, дизайнером меблів, інтер'єрів, моделювання декоративних елементів для ЧПУ.

У цій сфері понад 14 років. У роботі мені допомагає індивідуальний підхід до проєкту чи замовника, враховуючи потреби, вимоги та вподобання.

Маю здатність швидко навчатись, орієнтуюсь на результат, висока працездатність, цілеспрямованість, стресостійкість.

Постійно вдосконалююсь та розвиваюсь у своїй сфері діяльности. Чекаю цікавих проєктів і можливості професійного зростання та розвитку.

Portfolio: https://drive.google.com/drive/folders/1v_TMPy6ri8xr2OJMoH0UHXiwhsaSIVS5?usp=share_link