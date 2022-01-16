Комплексное SMM продвижение

Меня зовут Дарья, занимаюсь комплексным продвижением в социальных сетях.

Мои услуги:

Анализ вашего проекта и предоставление рекомендаций по улучшению;

Создание и наполнение посадочной страницы (instagram, facebook, vk);

Ведение вашего аккаунта: — составление грамотного визуала; — составление контент плана; — создание креативов и написание постов.

Продвижение:

— создание стратегии по продвижению ( анализ ЦА, построение mindmap (схемы) со всеми возможными таргетингами на основе анализа ЦА, построение гипотез, обработка возражений клиентов и т. д.)

— запуск и ведение рекламной кампании ( создание и настройка рекламного аккаунта в FB, создание креативов, настройка и запуск рекламы)

Опыт работы в сфере SMM 2,5 года. Есть высшее образование в сфере маркетинга и диплом таргетолога. Прохожу образовательные курсы и развиваюсь в сфере маркетинга.

Портфолио - https://drive.google.com/drive/folders/13Jc3ykvlIWRdFbbhko1BkRMr0_btXcjP?usp=sharing

Связь:

WhatsApp +79819490321

Telegram https://t.me/GoncharovaD