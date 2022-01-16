Меня зовут Дарья, занимаюсь комплексным продвижением в социальных сетях.
Мои услуги:
- Анализ вашего проекта и предоставление рекомендаций по улучшению;
- Создание и наполнение посадочной страницы (instagram, facebook, vk);
- Ведение вашего аккаунта:
— составление грамотного визуала;
— составление контент плана;
— создание креативов и написание постов.
— создание стратегии по продвижению ( анализ ЦА, построение mindmap (схемы) со всеми возможными таргетингами на основе анализа ЦА, построение гипотез, обработка возражений клиентов и т. д.)
— запуск и ведение рекламной кампании ( создание и настройка рекламного аккаунта в FB, создание креативов, настройка и запуск рекламы)
Опыт работы в сфере SMM 2,5 года. Есть высшее образование в сфере маркетинга и диплом таргетолога. Прохожу образовательные курсы и развиваюсь в сфере маркетинга.
Портфолио - https://drive.google.com/drive/folders/13Jc3ykvlIWRdFbbhko1BkRMr0_btXcjP?usp=sharing
Связь:
WhatsApp +79819490321
Telegram https://t.me/GoncharovaD
Портфолио
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