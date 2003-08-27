Goncharova_N

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О себе

Меня зовут Наташа и мне 19 лет. Стараюсь удивлять интересными задумками и прислушиваться к мнению заказчика, чтобы мы вместе пришли к общему согласию. Боюсь пауков и невежливых людей, каждого из списка обхожу стороной) В дизайне меня больше всего привлекает простота, минимализм и информативность. Как-то один человек мне сказал: «Дизайн - как обёртка от любой конфетки, место мало, а тебе нужно заинтересовать и привлечь внимание красотой фантика, чтобы раскрыть яркий и красочный вкус начинки», я посмеялась конечно, но согласилась.

Буду рада поработать с тобой, чтобы получить ту самую конфету!