Опыт работы и навыки:

- Рерайт описания обучающих курсов для сайта video-kursov.net (мои работы под ником Sergey91).

- Рерайт статей для сайта женской тематики - sexual-ledy.ru (мой собственный сайт).

- Занимался описанием товаров для интернет-магазинов.

- Небольшой опыт работы с переводами статей с англ. языка.

- Также выполнял рерайт статей по таким популярным темам, как туризм, строительство, компьютеры, новости и др.

- Хорошо знаком с seo-оптимизацией.

- Есть небольшой опыт в копирайтинге.

- Продвинутый пользователь ПК (имею диплом по компьютерной специальности).

Особенно заинтересован в заказчиках, рассчитывающих на долгосрочное сотрудничество, а также в получении более обширного опыта работы с копирайтингом.

К работе отношусь добросовестно и стараюсь выполнять качественно и в срок.