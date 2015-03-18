Опыт работы и навыки:
- Рерайт описания обучающих курсов для сайта video-kursov.net (мои работы под ником Sergey91).
- Рерайт статей для сайта женской тематики - sexual-ledy.ru (мой собственный сайт).
- Занимался описанием товаров для интернет-магазинов.
- Небольшой опыт работы с переводами статей с англ. языка.
- Также выполнял рерайт статей по таким популярным темам, как туризм, строительство, компьютеры, новости и др.
- Хорошо знаком с seo-оптимизацией.
- Есть небольшой опыт в копирайтинге.
- Продвинутый пользователь ПК (имею диплом по компьютерной специальности).
Особенно заинтересован в заказчиках, рассчитывающих на долгосрочное сотрудничество, а также в получении более обширного опыта работы с копирайтингом.
К работе отношусь добросовестно и стараюсь выполнять качественно и в срок.