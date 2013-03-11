GoodDiplom

Юлия GoodDiplom

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Uzurpator33
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-2)
$65
10 баллов
12 лет назад
Заказ 322, курсовая по психологии менеджмента
Работа была мною выполнена в полном объеме по ТЗ, я получил от заказчика не 2000 а 4000, но все висят в переводе. Работать с заказчиком можно. Требователен к оформлению. Должен ему 3000 вернуть.