GoodDiplom

Требуется написать курсовую работу по психологии менеджмента на тему: "Программа психологического консультирования руководителей по урегулированию конфликтов в организации". Срок по договоренности. Подробности в личном сообщении.
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- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $130
Требуется написать введение, откорректировать первую главу и написать практическую часть, состоящую из второй главы диплома на тему: СТИМУЛИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ МОТИВАЦИИ. Срок выполнения – вся работа ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $99
Требуется написать 2 главу диплома по военной психологии на тему: "Проективные методы исследования личности сотрудника пограничных органов" Срок 18.03.13 Подробности в личном сообщении.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется написать дипломную работу по специальной психологии на тему: Агрессивное поведение старших дошкольников с задержкой психического развития. Срок выполнения – целиком 04.04.2013 введение к 11.03.2013 первая глава ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$65
10 баллов
12 лет назад
Работа была мною выполнена в полном объеме по ТЗ, я получил от заказчика не 2000 а 4000, но все висят в переводе. Работать с заказчиком можно. Требователен к оформлению. Должен ему 3000 вернуть.