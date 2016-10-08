GoodWIN_Direct

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Меня зовут Никита. мой номер телефона 89992101017

Я занимаюсь настройкой контекстной рекламы Yandex Директ и Google AdWords

Являюсь выпускником 23его потока ЦЕХа от БМ, так же прошел курсы по контекстной рекламе у Convert Monster и Бизнес Молодость. Я улучшаю финансовые показатели своих клиентов при помощи контекстной рекламы.

Живу в Санкт-Петербурге, а значит есть возможность личных встреч

Я закончил две лучшие школы по директу: БМ "Реальный Директ" и Convert Monster "Идеальный Яндекс Директ"

Опыт настройки уже более 2х лет, был под кураторством Михаила Герасимова

Являюсь участником Google Parthners

Так же являюсь сертифицированным партнером amoCRM

Для вас могу предложить удобные условия и быстрые сроки

Мои партнеры:

http://brenstone.ru/

http://derewashkin.tilda.ws/

http://mebeltut.ru/

http://перманентспб.рф/

http://kvartal-piter.ru/

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http://opalubka922.ru/

http://www.findyourcar.ru/

Мой сайт: http://goodwin.tilda.ws

Я ВК: https://vk.com/goodwin.directolog

Скайп для связи: marik1.7

Телефон: 89992101017

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